Darauf haben alle Locondo-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Jade -Japan beträgt 14,81, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25 liegt bei 43,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Ein weiteres Instrument zur Analyse ist das Sentiment und Buzz. Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Jade -Japan hat sich jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Jade -Japan auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen in den sozialen Medien waren überwiegend neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Jade -Japan derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 verläuft bei 1509,01 JPY, während der Aktienkurs bei 1712 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,45 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1567,94 JPY, was einer Abweichung von +9,19 Prozent entspricht, und somit auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".