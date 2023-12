Darauf haben alle Levi Strauss-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Levi Strauss & liegt bei 23, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 40,65, was zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Levi Strauss & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 14,56 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 16,71 USD um +14,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 15,05 USD, was einer Abweichung von +11,03 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Levi Strauss & zeigen eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Levi Strauss & in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für Levi Strauss & abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16 USD, was einem Abwärtspotenzial von -4,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. In der Gesamtbewertung erhält Levi Strauss & somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.