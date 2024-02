Darauf haben alle Lagardere SCA-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "IDT":

In den letzten zwei Wochen wurde Lagardère von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Lagardère beträgt derzeit 26,92, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 23 signalisiert, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Lagardère in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Der gleitende Durchschnittskurs der Lagardère beläuft sich mittlerweile auf 19,97 EUR, während der Kurs der Aktie bei 20,6 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,15 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 18,67 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +10,34 Prozent als "Gut" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".