Darauf haben alle L3Harris Technologies-Anleger gewartet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von L3harris. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Dies ergibt sich aus der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen der L3harris-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 7 als "Gut" eingestuft, 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 16,5 Prozent steigen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die L3harris-Aktie liegt bei 46,94, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 27 eine überverkaufte Situation an, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der L3harris bei 188,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 210,62 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 191,38 USD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.