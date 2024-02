Darauf haben alle Koninklijke Philips-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite beträgt 2,08 Prozent, was 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser guten Dividendenpolitik erhält die Koninklijke Philips-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite zeigt die Relation zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs.

Die Rendite der Aktie lag im letzten Jahr bei -2,19 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 0 Prozent, und Koninklijke Philips liegt aktuell 2,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Koninklijke Philips festgestellt. Dieses Stimmungsbild basiert auf Beiträgen in den sozialen Medien und zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Es wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Koninklijke Philips daher für diese Stufe ein "Gut".