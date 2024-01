Darauf haben alle Kellogg-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Kellanova hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -11 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -5,5 Prozent im Branchenvergleich für Kellanova entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 157,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Kellanova 174,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Kellanova aktuell auf 58,58 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 56,66 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,28 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 53,22 USD. Somit ist die Aktie mit +6,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Gut" einzustufen. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Kellanova liegt bei 28,5, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird daher als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Kellanova beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,17 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 4,08). Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

