Darauf haben alle Kapsch Trafficcom-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage bei Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kapsch Trafficcom unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingeschätzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,65, was bedeutet, dass die Börse 5,65 Euro für jeden Euro Gewinn von Kapsch Trafficcom zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird daher eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kapsch Trafficcom zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die erhöhte Diskussionsintensität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Kapsch Trafficcom bei -27,17 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 12,74 Prozent, während Kapsch Trafficcom mit 39,92 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.