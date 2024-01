Darauf haben alle KT&G-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kt&g wird neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kt&g beschäftigt, was zu der insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Aktie von Kt&g. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Kt&g als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Tabak) eingeschätzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,61, was einen Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,1 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Aktie von Kt&g mit -3,64 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Tabak"-Branche zeigt sich eine deutlich schlechtere Performance.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments, der langfristigen Stimmung und der fundamentalen Analyse der Aktie von Kt&g.