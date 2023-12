Darauf haben alle Jiajiayue-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Jiajiayue verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,51 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -6,11 Prozent, was einer Outperformance von +19,62 Prozent für Jiajiayue entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -6,02 Prozent, wobei Jiajiayue um 19,52 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Jiajiayue ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Innerhalb des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiajiayue zeigt einen Wert von 41,35 für den RSI7 und 17,27 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Jiajiayue-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,48 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,55 CNH liegt, was einer Abweichung von +16,59 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,03 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs von 14,55 CNH, was einer Abweichung von +20,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Jiajiayue-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.