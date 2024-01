Darauf haben alle Jervois Mining-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jervois Global bei 0,044 AUD liegt und damit 26,67 Prozent unter dem GD200 (0,06 AUD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,04 AUD, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gilt. Die Gesamtbewertung des Aktienkurses der Jervois Global liegt daher bei "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 12,5, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Jervois Global eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jervois Global besonders positiv diskutiert, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen neutral eingestellt. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Jervois Global insgesamt eine "Gut"-Bewertung.