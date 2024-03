Darauf haben alle Japan Animal Referral Medical Center-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs des Japan Animal Referral Medical Center bei 2066 JPY liegt, was +15,28 Prozent über dem GD200 (1792,14 JPY) liegt. Dies signalisiert eine gute charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1803,02 JPY. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +14,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs des Japan Animal Referral Medical Center als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 6,95 Punkte, was bedeutet, dass das Japan Animal Referral Medical Center momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen überverkauft ist (Wert: 12,43), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde das Japan Animal Referral Medical Center von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Analyse der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ist das Japan Animal Referral Medical Center insgesamt ein "Neutral"-Wert.