Darauf haben alle JPMorgan-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Jpmorgan Chase & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 31,61 Prozent höher, was mehr als 151390 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -1,44 Prozent, wobei Jpmorgan Chase & mit einer Rendite von 33,05 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jpmorgan Chase & derzeit einen Wert von 9 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 9,65 Euro für jeden Euro Gewinn von Jpmorgan Chase & zahlt, was 42 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Jpmorgan Chase & derzeit 2, was einer negativen Differenz von -136,1 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jpmorgan Chase & eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Jpmorgan Chase & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.