Darauf haben alle JD.com-Anleger gewartet!

Der Online-Einzelhändler Jd erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von durchschnittlich 71,67 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 199,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Jd liegt bei 27,13 und wird als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 43,81, was zu einer neutralen Einstufung führt. In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,25, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Jd-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 33,32 USD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 23,9 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf einer kurzfristigeren Basis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 24,65 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jd-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

