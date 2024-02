Darauf haben alle Invitro-Anleger gewartet!

In den letzten Wochen konnte bei Invitro eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Invitro daher für diese Stufe ein "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Invitro-Aktie ergab, dass der aktuelle Wert (0,07 USD) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,0635 USD) der letzten 200 Handelstage liegt (Unterschied -9,29 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,0635 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (0,06 USD) der letzten 50 Handelstage (+5,83 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Invitro-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Invitro ergibt sich hierbei, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Invitro-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.