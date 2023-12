Darauf haben alle Intesa Sanpaolo SPA-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Intesa Sanpaolo Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 71,45 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich als eine Outperformance von +71,45 Prozent bewertet wird. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent performten, liegt Intesa Sanpaolo Spa weit vorne. Auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite von 71,45 Prozent den Durchschnittswert um ein Vielfaches. Aufgrund dieser Überperformance erhält Intesa Sanpaolo Spa ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intesa Sanpaolo Spa besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie. Tiefgreifende und automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie mit +7,99 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +3,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festzustellen war. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wurden negative Auffälligkeiten registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.