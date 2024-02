Darauf haben alle Inter Parfums-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Inter Parfums":

Inter Parfums, ein Unternehmen der persönlichen Produkte, wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,52 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Inter Parfums im letzten Jahr eine Rendite von 55,38 Prozent erzielt, was 32,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22,42 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Rendite jedoch 73,91 Prozent unter dem Durchschnitt von 129,29 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält Inter Parfums daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Inter Parfums 3-mal eine "Gut"-Einschätzung abgegeben, während es keine "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen gab. Langfristig wird dem Unternehmen von institutioneller Seite aus daher eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben. Bezüglich des aktuellen Kurses von 150,92 USD erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 12,2 Prozent und ein mittleres Kursziel von 169,33 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt wird die Bewertung der Aktie durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.