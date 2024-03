Darauf haben alle Intel-Anleger gewartet!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich Informationstechnologie hat die Aktie von Intel im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,59 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 421,69 Prozent unter dem Durchschnitt von 495,28 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt im Schnitt 12,34 Prozent, und Intel liegt aktuell 61,25 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intel liegt derzeit bei 55,92 USD, was die Aktie mit "Gut" bewertet, da der Aktienkurs selbst bei 62,85 USD lag, was einen Abstand von +12,39 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 61,47 USD, was einer Differenz von +2,24 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Intel-Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Intel liegt bei 29,71 und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,32 und liefert somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Intel aktuell 1, was eine negative Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus dem Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intel von den Analysten eine Bewertung von "Schlecht".