Darauf haben alle Inchcape-Anleger gewartet!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Inchcape viermal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutrale oder negative Bewertung abgegeben haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 711 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 72,29 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 1225 GBP festgelegt. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,28 Euro, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet und daher als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -21,06 Prozent, was 26,89 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt 5,69 Prozent, wobei Inchcape aktuell 26,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich positive Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Inchcape bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.