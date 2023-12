Darauf haben alle Impact Healthcare Reit-Anleger gewartet!

Die Impact Healthcare Reit PLC hat in den letzten Tagen ein stabiles Kursniveau gehalten, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 90,44 GBP liegt und der aktuelle Kurs bei 90,2 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200.

In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 83,82 GBP, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +7,61 Prozent aufweist und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Laut den Bewertungen von insgesamt 2 Analysten wurde die Impact Healthcare Reit PLC-Aktie in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 116,5 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 29,16 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was das positive Sentiment der Anleger widerspiegelt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung für die Impact Healthcare Reit PLC. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung und Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Impact Healthcare Reit PLC in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, Analystenbewertungen, Anleger-Stimmung und allgemeines Sentiment positiv bewertet wird und somit eine gute Performance aufweist. Die Aktie erhält insgesamt eine positive Bewertung.