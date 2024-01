Darauf haben alle Immofinanz-Anleger gewartet!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Immofinanz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für Immofinanz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Immofinanz besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell dominieren ebenfalls positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Immofinanz-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21 EUR, was einem Unterschied von +20,41 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (17,44 EUR) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (19,48 EUR) führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Immofinanz-Aktie eine Bewertung als "Neutral", da der RSI bei 52,94 liegt. Der RSI25 weist auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Immofinanz daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".