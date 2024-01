Darauf haben alle Icosavax-Anleger gewartet!

Die Aktie der Icosavax wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Insgesamt erhielt sie 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 78,91 Prozent darstellt und somit als positiv bewertet wird.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet wurden ebenfalls untersucht, wobei die Aktivität und die Veränderung der Stimmung als Maßstab dienen. In diesem Fall ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der mittleren Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Icosavax derzeit positiv bewertet wird, da der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einer Betrachtung über 7 Tage eine neutrale Einstufung, während sich bei einer Betrachtung über 25 Tage ein überverkaufter Zustand ergibt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten, der Stimmungslage und der technischen Analyse eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie der Icosavax.