Darauf haben alle Hyster-Yale Materials Handling-Anleger gewartet!

In den letzten zwei Wochen wurde Hyster-yale Materials Handling von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen.

Wenn man den Aktienkurs von Hyster-yale Materials Handling mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor vergleicht, liegt die Rendite mit 131,36 Prozent mehr als 105 Prozent darunter. Die Maschinen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 393,23 Prozent, während Hyster-yale Materials Handling mit 261,87 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 50,61 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 68,89 USD liegt und damit einen Abstand von +36,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 60,73 USD, was einer Differenz von +13,44 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Hyster-yale Materials Handling insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten Monat. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 82,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 19,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Hyster-yale Materials Handling daher eine "Gut"-Bewertung.