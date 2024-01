Heilongjiang Agriculture Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Heilongjiang Agriculture liegt bei 31,58, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 62,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Heilongjiang Agriculture zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Heilongjiang Agriculture. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von acht konkret berechneten Signalen (5 "Schlecht", 3 "Gut).

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Heilongjiang Agriculture mit einer Rendite von -15,44 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,33 Prozent aufweist, liegt Heilongjiang Agriculture mit 5,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.