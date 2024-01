Darauf haben alle Hormel Foods-Anleger gewartet!

Während der letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Hormel Foods in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Hormel Foods von 32,8 USD eine Entfernung von -12,37 Prozent vom GD200 (37,43 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 32 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Hormel Foods eine Dividendenrendite von 2,95 % aus, was 1,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag somit niedriger ist.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hormel Foods mit einem Wert von 21,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 48 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Branche "Nahrungsmittel" bei 40 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.