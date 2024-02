Darauf haben alle Hilton Grand Vacations-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hilton Grand Vacations in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Hilton Grand Vacations in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Grand Vacations bei 11,39, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Analysten schätzen die Aktie von Hilton Grand Vacations langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es wird ein Kursziel in Höhe von 65 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Hilton Grand Vacations, wobei fundamentale Kriterien eine positive Bewertung zeigen, während die Anleger-Stimmung neutral ist. Analysten sehen die Aktie langfristig positiv, was die Gesamtbewertung auf "Gut" festlegt.