Darauf haben alle Hibbett Sports-Anleger gewartet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Hibbett liegt aktuell bei 47,27 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine geringere Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis wird Hibbett als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8 für Hibbett, was bedeutet, dass die Börse 8,53 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36, weshalb das Wertpapier als unterbewertet eingestuft wird und ein "Gut"-Rating erhält.

Hibbett erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,69 Prozent, was 7,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite in der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt das Unternehmen 12,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden 6 Analystenbewertungen für die Hibbett-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut" und 2 "Neutral" waren. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,27 Prozent entspricht. Somit erhält Hibbett eine "Neutral"-Empfehlung und insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.