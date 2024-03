Darauf haben alle Hewlett Packard Enterprise-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Hewlett Packard Enterprise zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 16,57 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (17,42 USD) um +5,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 16,05 USD, was einer Abweichung von +8,54 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 52,68 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 34,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negativ über die Hewlett Packard Enterprise gesprochen wurde, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Allerdings ergibt sich aufgrund eines Handelssignals auch ein "Gut"-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Änderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" ist.