Darauf haben alle Heritage Commerce-Anleger gewartet!

Die Aktie von Heritage Commerce wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 8,14 liegt sie insgesamt 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,61 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist Heritage Commerce eine Rendite von -21,45 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 1,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Heritage Commerce mit 22,98 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Heritage Commerce beträgt 5,41 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,61 liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Heritage Commerce mit 9,66 USD inzwischen 6,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +12,46 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.