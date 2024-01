Darauf haben alle Heidelberg Materials-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die Heidelberg Materials-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 73,2 EUR, während der aktuelle Kurs bei 83 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,39 Prozent entspricht. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 77,8 EUR über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von +6,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Heidelberg Materials eine Dividendenrendite von 3,51 Prozent auf, die 1,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 Prozent liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Heidelberg Materials eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Heidelberg Materials eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Diese Häufung von Kaufsignalen führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Heidelberg Materials durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen auf dieser Basis.