Darauf haben alle Heba Fastighets Ab-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Signalindikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Bei Heba Fastighets liegt der RSI bei 6,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 26,09 und bestätigt ebenfalls die "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Heba Fastighets auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 27,35 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 36,25 SEK liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,26 SEK, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs. Somit wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält Heba Fastighets jedoch ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität haben sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Haltung gegenüber Heba Fastighets. Weder positive noch negative Themen dominieren die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Heba Fastighets daher von der Redaktion auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating in der technischen Analyse und einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung bewertet.