Darauf haben alle HIVE Blockchain Technologies-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Hive Digital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,9 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,96 CAD liegt, was einer Abweichung von +21,63 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4,72 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt um +26,27 Prozent darüber, was der Aktie auch hier ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Hive Digital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Hive Digital als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,57 insgesamt 93 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 36,76 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Hive Digital in den vergangenen Wochen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Hive Digital im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 17,89 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.