Darauf haben alle Guizhou Tyre-Anleger gewartet!

Die Guizhou Tyre-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage lag bei 6,08 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,15 CNH lag, was einer Abweichung von +1,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,2 CNH wurde analysiert und lag ebenfalls nahe dem Durchschnitt, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhielt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage wurde mit einem Wert von 12 berechnet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Guizhou Tyre-Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Veränderungen. In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes beobachtet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet auf vermehrte Diskussionen über das Unternehmen hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Schließlich wurden die Anleger-Stimmungen in den sozialen Medien analysiert, und es wurde festgestellt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Aktie in den letzten zwei Wochen positiv bewertet haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung für die Guizhou Tyre-Aktie.