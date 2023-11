Darauf haben alle Guess ?-Anleger gewartet!

Die Aktie von Guess? wird derzeit als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Spezialität Einzelhandel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,9, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 34,27 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In technischer Hinsicht zeigt der aktuelle Kurs von Guess? von 22 USD eine Entfernung von +6,54 Prozent vom GD200 (20,65 USD), was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 21,95 USD, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Guess?-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" für die Aktie von Guess?.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Guess?-Aktie liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 48,96, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Guess?.