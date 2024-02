Darauf haben alle Guangdong Provincial Expressway Development-Anleger gewartet!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Guangdong Provincial Expressway Development von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt herrscht daher eine positive Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der Guangdong Provincial Expressway Development-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 8,17 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,89 CNH liegt, was einer Abweichung von +21,05 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 8,89 CNH unter dem letzten Schlusskurs von 9,89 CNH, was einer Abweichung von +11,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Mit einer Dividende von 4,74 % liegt Guangdong Provincial Expressway Development im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (2,32 %) bezüglich der Ausschüttung höher. Die Differenz beträgt 2,42 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Provincial Expressway Development beträgt 13. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 zeigt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet ist. Die Redaktion gibt daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung ab.