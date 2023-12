Darauf haben alle Gosuncn-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass die Gosuncn-Aktie derzeit um -0,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +16,32 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Gosuncn diskutiert wurde. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gosuncn einen Wert von 321 auf, was im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,84 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,02 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält die Gosuncn-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf der Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment, den fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index eine neutrale bis positive Einschätzung für die Gosuncn-Aktie.