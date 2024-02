Darauf haben alle Goodyear Tire & Rubber-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell bei 22,72 und ist damit 10 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 25 in der Branche für Automatische Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität in Bezug auf Goodyear Tire & Rubber unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,29 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,19 USD, was einer positiven Abweichung von 6,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,11 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die kurzfristige Analysebasis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Goodyear Tire & Rubber zeigt eine Ausprägung von 34,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 54,94 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Goodyear Tire & Rubber in Bezug auf das KGV und die technische Analyse, während das Sentiment und der Buzz eher neutral bewertet werden.