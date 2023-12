Darauf haben alle Goodbaby-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Goodbaby verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,78 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 16,95 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 24,49 Prozent, wobei Goodbaby aktuell 31,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Goodbaby derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI7-Wert von 18,75 Punkten als auch der RSI25-Wert von 20,93 Punkten resultieren in einer "Gut"-Bewertung für die Aktie in diesem Bereich.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Goodbaby-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von +25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit +41,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Goodbaby als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,78 einen Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,64 aufweist. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.