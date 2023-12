Darauf haben alle Globalstar-Anleger gewartet!

In den letzten beiden Wochen wurde Globalstar von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Globalstar-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt gut abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,89 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +53,66 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,49 USD und einer Abweichung von +26,85 Prozent ein "Gut"-Rating auf.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Globalstar insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose von 7,79 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 312,17 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch, dass Globalstar mit einer Rendite von -3,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" um mehr als 15 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 87,99 Prozent schneidet Globalstar mit 91,91 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung von Globalstar, wobei die technische Analyse und die Analystenempfehlung positiv ausfallen, während der Branchenvergleich eher negativ ist.