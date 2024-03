Darauf haben alle Glencore-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Glencore beträgt das aktuelle KGV 14. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 30. Somit ist Glencore aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Glencore in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,64 Prozent. Im Branchenvergleich der "Metalle und Bergbau"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -21,19 Prozent, was bedeutet, dass Glencore eine Outperformance von +1,55 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Im Vergleich dazu hatte der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -21,19 Prozent im letzten Jahr. Somit liegt Glencore 1,55 Prozent über diesem Durchschnittswert und erhält ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Glencore wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, und das Signal wird daher als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 7,75 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,31 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Glencore eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten und Stimmungsanalysen, während die Performance des Aktienkurses und die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung erhalten.