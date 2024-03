Darauf haben alle Gain Therapeutics-Anleger gewartet!

Die Analysten sind langfristig betrachtet positiv gestimmt für die Gain Therapeutics-Aktie und geben eine Einschätzung von "Gut". Bisher liegen insgesamt 1 gute und 0 neutrale sowie 0 schlechte Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer potenziellen Performance von 120,26 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) aktuell einen Wert von 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,87 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger zeigten an 13 Tagen eine positive Stimmung, während an einem Tag überwiegend neutrale Einstellungen zu verzeichnen waren. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gain Therapeutics diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +23,37 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,13 Prozent über dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit für die Gain Therapeutics-Aktie eine positive Einschätzung seitens der Analysten, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.