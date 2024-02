Darauf haben alle GFT-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gft zeigt sich in den Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer weist an acht Tagen eine positive Richtung auf. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen stehen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Gft derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,39 % im Bereich "IT-Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gft liegt mit einem Wert von 16,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 77 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 72. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Gft-Aktie aktuell mit einem Wert von 17,47 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Gut".