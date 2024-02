Darauf haben alle Fsport AB-Anleger gewartet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität ergibt sich, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Fsport keine signifikant erhöhte oder verringerte Anzahl von Diskussionen geführt haben. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Fsport-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Fsport liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 15,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Fsport also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Fsport. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch aktuell zeigen die Diskussionen ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Fsport auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Fsport-Aktie bei 0,19 SEK verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 0,22 SEK lag und einen Abstand von +15,79 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein Niveau von 0,16 SEK, was einer Differenz von +37,5 Prozent entspricht und somit ein weiteres "Gut"-Signal für die Fsport-Aktie darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume daher "Gut".