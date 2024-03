Darauf haben alle Friedrich Vorwerk Group-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

In den letzten zwei Wochen wurde über Friedrich Vorwerk besonders positiv im Anleger-Sentiment diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Friedrich Vorwerk-Aktie mit 15,34 EUR ein "+20,79 Prozent"-Signal von GD200 (12,7 EUR) hat. Der GD50 liegt bei 15,13 EUR, was zu einem "+1,39 Prozent"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Friedrich Vorwerk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz schließen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Friedrich Vorwerk. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage (48) und der RSI auf 25-Tage Basis (56,68) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, während die technische Analyse und der RSI eine "Neutral"-Bewertung für die Friedrich Vorwerk-Aktie liefern.