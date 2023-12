Darauf haben alle Fortune Real Estate Investment-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung gesetzt werden. Der RSI der Fortune Real Estate Investment Trust liegt bei 29,17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 37, was auf eine als neutral eingestufte Situation hinweist, weshalb auch hier eine Bewertung als "Gut" erfolgt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die Fortune Real Estate Investment Trust derzeit eine Bewertung als "Schlecht". Der GD200 liegt bei 5,55 HKD, und der Aktienkurs (4,93 HKD) liegt um -11,17 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,71 HKD zeigt eine Abweichung von +4,67 Prozent, weshalb eine Neutralsituation vorliegt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen im Netz im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was insgesamt zu einer neutrale Einschätzung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zu Fortune Real Estate Investment Trust zeigen, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden und weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Fortune Real Estate Investment Trust sowohl technisch als auch hinsichtlich des Sentiments und der Anlegermeinung neutral bewertet wird.

