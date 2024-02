Darauf haben alle First Tractor-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von First Tractor liegt bei 6,2, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche günstig bewertet wird. Somit erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Tractor-Aktie liegt bei 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,65 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für First Tractor.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat First Tractor in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +46,19 Prozent erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 44,87 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auf Basis dieser Branchenvergleiche erhält First Tractor ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber First Tractor eingestellt sind. Positive Themen dominierten die Diskussion in den letzten Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält First Tractor eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält First Tractor von der Redaktion aufgrund der günstigen fundamentalen Daten, der RSI-Bewertung und der positiven Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.