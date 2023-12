Darauf haben alle Ferrari-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Anleger-Stimmung bei Ferrari ist laut einer Analyse von Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergaben 0 schlechte und 9 gute Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ferrari derzeit eine Rendite von 0,49 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength Index (RSI) sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass Ferrari aktuell überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Des Weiteren zeigt die Betrachtung des 50- und 200-Tages-Durchschnitts, dass der letzte Schlusskurs von 342,5 EUR deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von 282,4 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt wird Ferrari mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt wird Ferrari auf Basis dieser Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.