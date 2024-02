Darauf haben alle Family Zone Cyberfety-Anleger gewartet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Qoria wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 70 Punkten, was darauf hindeutet, dass Qoria überkauft ist, während der RSI25 bei 63,46 liegt, was bedeutet, dass Qoria weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Qoria-Wertpapier als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating für die Qoria-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Qoria veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,82 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer "Guten" Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Guten"-Rating bewertet.