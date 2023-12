Darauf haben alle Extra Space Storage-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Clean Energy":

Die Extra Space Storage Inc wird durch die technische Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 138,59 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs von 154,71 USD um +11,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 121,83 USD, was einer Abweichung von +26,99 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut"-Wert bewertet.

Von Analysten wird die Extra Space Storage Inc-Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (143,5 USD) weist auf ein Abwärtspotential von -7,25 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf eine Verschlechterung des Bildes der Extra Space Storage Inc-Aktie schließen. Die Stimmung wird daher als "Schlecht" bewertet, während die Kommunikationsfrequenz zunimmt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 7 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.