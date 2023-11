Darauf haben alle Europa Oil, Gas-Anleger gewartet!

Europa Oil & Gas wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,65, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,03 entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Europa Oil & Gas von 0,0134 EUR als "Gut"-Signal betrachtet, da er +34 Prozent über dem GD200 (0,01 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,01 EUR, was ebenfalls als "Gut"-Signal für den Aktienkurs betrachtet wird, da der Abstand +34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Europa Oil & Gas-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent und liegt somit 21,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 21,15). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Europa Oil & Gas-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt größtenteils positive Reaktionen auf Europa Oil & Gas. In den letzten Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, mit keinen negativen Stimmen. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Europa Oil & Gas daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung gegenüber Europa Oil & Gas als "Gut" bewertet.