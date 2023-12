Darauf haben alle Embraer-Anleger gewartet!

Im vergangenen Jahr haben Analysten dem Unternehmen Embraer 3 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet, wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten zu Embraer aus dem letzten Monat. Zusätzlich haben die Analysten auch den aktuellen Kurs von 19,22 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -2,45 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 18,75 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingeschätzt, insgesamt erhält das Unternehmen von institutionellen Analysten also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Embraer liegt auf 7-Tage-Basis bei 40,84 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 22,6, was bedeutet, dass Embraer überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Abschnitt somit als "Gut" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Embraer liegt bei einem Wert von 89, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,73. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird das Unternehmen daher als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Bewertung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Embraer besonders positiv diskutiert, während auch negative Themen präsent waren. In den vergangenen Tagen gab es keine besondere Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Embraer auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" eingestuft.